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Кличко: сегодня мы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь

Кличко: сегодня мы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко вместе с метростроевцами торжественно запустил в работу большой проходческий комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Большой проходческий комплекс, в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу", - отметил Виталий Кличко.

Длина комплекса составляет 96 метров. До этого в середине августа при участии специалистов из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена новая планшайба диаметром более 6 метров, и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки различного типа почв.

Виталий Кличко отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за шесть месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" - длиной в 1300 метров. Также параллельно идет изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", которые станут основой тоннеля.

"Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района, - сообщил мэр. - О сроках построения станций - представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021 две новых станции метро на Виноградарь мы открыли.

Виталий Кличко напомнил, что новые станции будут перевозить более 90 тыс. пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 километра.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, метрополитен
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