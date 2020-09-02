Рада поддержала льготы для владельцев электромобилей - эксперт Офиса реформ МИУ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня, 2 сентября, парламентарии приняли изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины, способствующие развитию электрического транспорта. Какие привилегии получит украинский автомобилист от одобренных законопроектов, в комментарии УНН рассказала эксперт транспортных инноваций в Офисе реформ при МИУ Марина Китина.

По ее словам, законодательные изменения будут стимулировать рынок электрокаров. Украинцы будут покупать электротранспорт по приемлемой цене, поскольку Рада продлила ввоз электромобилей без уплаты НДС до 2022 года, информирует Китина.

"Были продолжены льготы, принятые в 2019 году. Дело в том, что с изменением таможенного тарифа была угроза, что льготы могут отменить по аналогии, как были отменены коды УКТ ВЭД относительно электромобилей", - рассказала она.

Китина отметила, что Министерство инфраструктуры (МИУ) и сам министр Владислав Криклий заинтересованы не только в увеличении электромобилей, но и в создании удобной инфраструктуры для них.

"Это его (министра Криклия - ред.) благое намерение, он сам ездит на электрокаре и, как потребитель, понимает необходимость развития зарядной инфраструктуры. Недавно Криклий заявил о намерении установить скоростные зарядные станции на главных магистралях страны. Пока план в разработке, но думаю, что в ближайшее время мы сможем с вами пользоваться этими зарядками", - добавила Китина.

Напомним, в Мининфраструктуры готовят поэтапную замену транспорта на электротранспорт.