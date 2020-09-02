Ситуация с хасидами в Умани не повлияет негативно на отношения между Украиной и Израилем - Кулеба

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Ситуация с хасидами-паломниками в Умани не окажет негативного влияния на отношения между Украиной и Израилем. Об этом сегодня в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Так, на вопрос пользователя о том, не повлияет ли негативно ситуация с хасидами в Умани на отношения между Украиной и Израилем, он ответил: "Нет, не повлияет".

Напомним, накануне в Умани возле супермаркета произошел конфликт, в ходе которого хасиду разбили нос. В полиции устанавливают дополнительные обстоятельства инцидента.

Кроме того, 27 августа произошел конфликт с хасидами в Умани, которых не пускали в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.