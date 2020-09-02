Кабмин принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив Александра Грубияна заместителем министра финансов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - написал Мокан.

По его словам, правительство решило назначить:

• Грубияна Александра Евгеньевича - заместителем министра финансов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

• Ентиса Евгения Федоровича - заместителем Председателя Государственной таможенной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина);

• Левченко Ларису Леонидовну - заместителем Председателя Государственной архивной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина);

Также правительство освободило Александра Грубияна от должности заместителя Председателя Государственной казначейской службы Украины (в связи с переходом на другую работу).

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога".