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Кулеба рассказал о потенциале "Люблинского треугольника"

Кулеба рассказал о потенциале "Люблинского треугольника"

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 2 сентября. УНН. У "Люблинского треугольника" есть потенциал стать важным форматом регионального сотрудничества, а также способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины. Об этом сегодня в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Как раз завершил разговор со своим новым польским коллегой, который заверил меня в том, что он безусловно поддерживает дальнейшее развитие "Люблинского треугольника". Мы с ним поговорили о том, какие будут наши следующие шаги", - сказал Кулеба.

По его словам, министры обсудят это с литовским коллегой.

"Хочу сказать главное: что у "Люблинского треугольника" огромный потенциал, во-первых, стать важным форматом регионального сотрудничества, во-вторых - способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины", - заявил министр.

Напомним, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс на встрече, состоявшейся в Люблине 28 июля, создали новый формат "Люблинского треугольника".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина
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