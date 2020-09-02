КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание относительно лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", - сказал Зеленский.

Так, по данным ОП, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

В одном из сел сгорело 8 домов из 150. Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. В Луганской области привлекли подразделения Вооруженных сил.

Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются, сообщили в пресс-службе.

"Предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра", - сообщают в ОП.

Президент подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.

Напомним, накануне в Луганской области в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства произошло возгорание лесной подстилки.