В МИД сообщили о ходе дела "Скифского золота" в Амстердаме

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня должно было состояться заседание Апелляционного суда Амстердама по ходатайству Украины об отводе судьи по делу о "Скифском золоте", но оно не состоялось. Об этом в Twitter написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"Сегодня должно было состояться заседание Апелляционного суда Амстердама по ходатайству Украины об отводе судьи. Однако, оно не состоялось в связи с состоянием здоровья судьи", - написала Джапарова.

Заместитель министра сообщила, что дата заседания будет сообщена позже.

"Наша позиция четкая - "скифское золото" должно вернуться в Украину", - подчеркнула дипломат.

Напомним, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине. Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".

В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифскому золоту".