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Кулеба не считает необходимым образование "правительства Крыма в изгнании"

Кулеба не считает необходимым образование "правительства Крыма в изгнании"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Предусмотренные Конституцией и законами Украины органы власти будут полностью восстановлены в Крыму после деоккупации. Об этом сегодня в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Так, на вопрос пользователя о том, имеет ли Украина план создания "правительства Крыма в изгнании" министр ответил: "Зачем нам правительство в изгнании?".

"Предусмотренные Конституцией и законами Украины органы власти будут полностью восстановлены в Крыму после деоккупации", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму , тему которой уже длительное время, от оккупации Россией украинского полуострова, нарушает Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Крым, Украина, Дмитрий Кулеба
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