Избиение нардепа Полякова: разыскали вероятного нападавшего

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Столичные правоохранители разыскали предполагаемого правонарушителя, который нанес телесные повреждения народному депутату Украины Антону Полякову, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"Сегодня утром патрульные получили ориентировку по плану "Перехват". В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных. Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем", - сообщают правоохранители.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группа Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, сегодня ночью в столице было совершено нападение на народного депутата Украины Антона Полякова. По данному факту правоохранителями был открыто уголовное производство.