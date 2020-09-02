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Пожары в Харьковской области: Зеленский поручил председателю ОГА отправиться к местам тушения

Пожары в Харьковской области: Зеленский поручил председателю ОГА отправиться к местам тушения

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателю Харьковской ОГА отправиться к местам тушения лесных пожаров, возникших в области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Я знаю, что там сейчас работают ваши люди - чтобы самому лично контролировать эту ситуацию", - сказал глава государства.

Так, по словам Президента, для преодоления огня в лесах Харьковской и Луганской областей сейчас работают пожарные и спасатели: к тушению привлечены более 200 человек личного состава, десятки единиц техники, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

"Ситуация сейчас находится на контроле. Верим, что удастся победить стихию ближайшее время", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Зеленский сегодня собрал экстренное совещание относительно лесных пожаров в Харьковской и Луганской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский
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