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На следующей неделе Фокина ждут на заседание комитета ВР

На следующей неделе Фокина ждут на заседание комитета ВР

Витольд Фокин

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления принял решение провести внеочередное заседание, на которое приглашен представитель украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин. Об этом написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram-канале, передает УНН.

“Обратился к комитету по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения пояснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в часте мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Комитет принял решение провести внеочередное заседание. Встреча должна состояться уже на следующей неделе”, — написал нардеп.

Ранее сегодня первый Президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация в трехсторонней контактной группе обсудит вопрос об отстранении Витольда Фокина из-за его заявления об особом статусе Донбасса на всей территории Луганской и Донецкой областей.

Напомним, ранее, первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

На заявления Фокина по этому поводу отреагировали в Офисе Президента Украины. Там уточнили, что подобные высказывания не являются официальной позицией украинской делегации в минской ТКГ.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание
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