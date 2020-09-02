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ВСП уволил четырех судей

ВСП уволил четырех судей

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Высший совет правосудия принял уволить в отставку четырех судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Высший совет правосудия принял уволить в отставку:

• Бабича Сергея Васильевича - с должности судьи Романовского районного суда Житомирской области;

• Яресько Андрея Владимировича - с должности судьи Луганского апелляционного суда;

• Гумбатова Владимира Алиевича - с должности судьи Бородянского районного суда Киевской области;

• Пантилус Елену Павловну - с должности судьи Приазовского районного суда Запорожской области", - говорится в сообщении.

Напомним, Высший совет правосудия принял решение о возвращении без рассмотрения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайства об отстранении от правосудия главы ОАСК Павла Вовка.

Источник: УНН
Теги: Украина, судьи, Высший совет правосудия
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