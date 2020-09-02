В день окончания Второй мировой войны мы верим, что на нашей земле наступит мир - Зеленский

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня, в день официального завершения Второй мировой войны, уже 39-й день подряд как у нас нет боевых потерь на Донбассе. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время презентации Стратегии развития Харьковской области, передает корреспондент УНН.

"Конечно, мы всегда благодарны всем нашим военным, которые сегодня защищают страну на Востоке. Сегодня 39-й день подряд как у нас нет боевых потерь. И в день официального завершения Второй мировой войны, как и каждый другой день, мы все верим, что на нашей земле наконец наступит мир. Это - непременный залог для дальнейшего построения мощной, современной, счастливой Украины, страны счастливых людей", - сказал Зеленский.

По его словам, для этого, кроме наступления мира, нужны развитые, успешные регионы Украины.

Как сообщал УНН, по словам Зеленского, мы помним каждого героя и каждую жертву, которые заплатили самую большую цену за нашу свободу.



