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Украина сделала заявление из-за отравления Навального веществом из группы "Новичок"

Украина сделала заявление из-за отравления Навального веществом из группы "Новичок"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министерство иностранных дел сделало заявление относительно обнародованных правительством ФРГ результатов анализа проб, взятых у Алексея Навального, свидетельствующих о наличии в них вещества из группы "Новичок". МИД осудил очередной преступный акт российской власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Заявление МИД Украины относительно обнародования правительством ФРГ результатов токсикологического анализа проб, взятых у Алексея Навального. Только что правительство ФРГ обнародовало полученные им "несомненные доказательства" наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального. Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - говорится в заявлении.

В заявлении указано, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком.

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - указано в заявлении.

Напомним, официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".

У Путина заявили об отсутствии токсинов в организме Навального до его вывоза в Германию.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия
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