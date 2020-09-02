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Шмыгаль отреагировал на решение Печерского суда по ПриватБанка

Шмыгаль отреагировал на решение Печерского суда по ПриватБанка

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на решение суда взыскать с ПриватБанка около 9 миллиардов гривен по заявлению “британских компаний”, аффилированных с братьями Суркисами, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы правительства.

“Сегодня Печерский районный суд принял решение, которое направлено на фактическое взыскание с ПриватБанка миллиардов гривен в пользу компаний, связанных с братьями Суркисами”, — отметил глава правительства.

“Правительство не согласно с соответствующим постановлением суда и обжалует его в апелляционном суде. Сейчас мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев. Хотим отметить, что решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка. ПриватБанк является государственным банком и неотъемлемой частью стабильной и прозрачной банковской системы ”, - написал Шмыгаль.

В свою очередь в Минфине отметили что: “не согласны с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенную сегодня постановление”.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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