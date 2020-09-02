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В НБУ прокомментировали решение суда по ПриватБанка

В НБУ прокомментировали решение суда по ПриватБанка

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Национальном банке Украины опубликовали комментарий относительно решения Печерского райсуда г. Киева о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов, пишет УНН со ссылкой на Facebook регулятора.

“Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков. Судебные процессы вокруг ПриватБанка продолжаются. Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы”, — указано в сообщении.

В НБУ также добавили, что: “Сегодня ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы. С момента приобретения права собственности на акции банка государством этот банк подкрепил свою инновационность и удобство сервисов надежностью и эффективным корпоративным управлением”.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, НБУ, Украина
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