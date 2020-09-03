Люди должны забыть, как выглядит министр - Криклий

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Главный акцент работы Министерства инфраструктуры направлен на сервисы для людей и тотальную цифровизацию всех сфер деятельности. Об этом в своем интервью УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Главный акцент на „цифре“. Моряки, перевозчики, такси, пассажиры, авиаторы — все должны забыть, как выглядит министр и министерство. Все должно быть через компьютер, в два клика”, — подчеркнул он.

Напомним, что министр инфраструктуры Владислав Криклий протестировал, как работает SmartTicket в поезде “Константиновка-Киев” и в метрополитене.

Ранее УНН писал, что Криклий назвал IT-решения, которые собираются ввести в Украине для габаритно-весового контроля.