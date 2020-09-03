Послы G7 указали на необходимость прозрачного отбора руководителей антикоррупционных органов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Послы стран "Группы семи" (G7) в Украине указали на необходимость отбора руководителей украинских антикоррупционных органов через прозрачные и политически нейтральные процедуры отбора. Об этом говорится в заявлении дипломатов, передает УНН.

"Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные процедуры отбора", - указано в заявлении послов G7.

Они также отметили, что независимость этих учреждений является элементом международных обязательств Украины и поддержки со стороны международных финансовых учреждений.

"Послы стран G7 последовательно поддерживают антикоррупционные институты в Украине, которым должна быть предоставлена возможность самостоятельно выполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции. Обеспечение независимости, целостности и прочного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в частности в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине", - говорится в заявлении дипломатов.

Напомним, 21 августа Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры по собственному желанию.

Уже 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. После этого в Офисе Президента заявили, что новый директор НАБУ будет избран на прозрачном конкурсе.