В ВР не нашлось голосов для уточнения избирательных процедур

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины отклонила законопроект №3971 о внесении изменений в законодательство относительно уточнения отдельных избирательных процедур, передает корреспондент УНН.

"Закон отклонен", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, в парламенте сначала не набралось голосов для поддержки законопроекта в первом чтении, а затем нардепы провалили голосование за отправку законопроекта на доработку.

Законопроект имел целью технико-юридическое доработки отдельных положений Избирательного кодекса Украины, в частности, совершенствование процедуры выдвижения и регистрации кандидатов с учетом нового административно-территориального устройства Украины. Так, полномочия районной избирательной комиссии в городах с районным делением распространяются на территорию соответствующего района в городе, а соответствующей городской избирательной комиссии - на территорию всей городской территориальной общины.

Законопроектом предусмотрено внесение следующих изменений:

▪️ по изменению границ участковых избирательных комиссий;

▪️ по уточнению ограничений относительно ведения предвыборной агитации;

▪️ по уточнению требований к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях;

▪️ по выдвижению кандидатов местными организациями политических партий;

▪️ относительно перечня документов для регистрации кандидатов в депутаты.

Также предусматриваются изменения, которыми можно будет изменить избирательный адрес без изменения регистрации места жительства.

Законопроектом исключается положение, когда городская организация партии может выдвигать по одному кандидату на должность сельского, поселкового, городского головы.

Кроме того, исключено условие, что кандидат в депутаты ВР АР Крым, областных, районных, городских и поселковых советов должен предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости, а также заявление о наличии задолженности по уплате алиментов.

Напомним, в Украине вступил в силу законопроект по совершенствованию избирательного законодательства.

Позже Министерство внутренних дел инициировало изменения в избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности избирательного процесса.