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Пандемия COVID-19: Степанов заверил, что больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты

Пандемия COVID-19: Степанов заверил, что больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты

Максим Степанов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине учреждения здравоохранения полностью обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты для работы с больными COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 1 сентября наши учреждения здравоохранения полностью обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, которые непосредственно борются с COVID-19. Например, у них сейчас находится порядка полутора миллиона костюмов биологической защиты, или соответствующих халатов биологической защиты. Также они снабжены масками, респираторами в среднем где-то от полутора до трех месяцев", - рассказал Степанов.

По его словам их постоянно пополняют в том числе через централизованные закупки.

Напомним, в Украине более 40% коек для больных и с подозрением на COVID-19 уже заняты.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, средства индивидуальной защиты
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