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Нардепы изменили календарный план четвертой сессии ВР: как будут работать

Нардепы изменили календарный план четвертой сессии ВР: как будут работать

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №4026 о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, согласно предлагаемым изменениям предусматривается:

  • 28 сентября - заседание Согласительного совета;
  • 29 сентября - пленарные заседания,
  • 30 сентября - пленарное заседание. Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях;
  • 1 октября - пленарные заседания;
  • 2 октября - час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий;
  • неделя с 19 по 23 октября - работа с избирателями.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об утверждении повестки дня четвертой сессии ВР. В общем планируют рассмотреть 212 законопроектов.

Источник: УНН
Теги: ВР
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