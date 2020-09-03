Новости: Политика
Четверг, 3 сентября 2020, 11:48 • Антонина Карташева • 16305
Нардепы изменили календарный план четвертой сессии ВР: как будут работать
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №4026 о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, согласно предлагаемым изменениям предусматривается:
- 28 сентября - заседание Согласительного совета;
- 29 сентября - пленарные заседания,
- 30 сентября - пленарное заседание. Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях;
- 1 октября - пленарные заседания;
- 2 октября - час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий;
- неделя с 19 по 23 октября - работа с избирателями.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об утверждении повестки дня четвертой сессии ВР. В общем планируют рассмотреть 212 законопроектов.
Источник: УНН
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