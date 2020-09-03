В "Центрэнерго" допустили возможность принятия на свой баланс шахт после проведения их аудита

КИЕВ. 3 сентября. УНН. ПАО "Центрэнерго" допускает принятие на свой баланс шахт для создания вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства. Этот шаг позволит "Центрэнерго" достичь конкурентной себестоимости единицы электроэнергии. Однако необходимым условием для принятие на баланс "Центрэнерго" шахт является проведение их аудита. Об этом говорится в пресс-релизе "Центрэнерго", передает УНН.

Отмечается, что все социальные и долговые обязательства предыдущих владельцев шахт до передачи их на баланс "Центрэнерго" должны быть погашены до момента передачи.

"Государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" должна не только оставаться гарантом баланса в объединенной энергосистеме Украины и сохранения всей угольной отрасли, но и стать рентабельной и инвестиционно привлекательной - таковы интересы государства. Убеждены, что Министерство энергетики также поддержит решение о необходимости проведения аудита.

В то же время, очень важным является фактор социальной защиты шахтеров экономически неперспективных предприятий, о которых, мы уверены, достойно позаботятся профильные структуры исполнительной власти, в соответствии с предусмотренной правительством концепцией трансформации угольных регионов. В свою очередь, наша компания готова активно приобщиться к созданию вертикально интегрированной структуры на всех этапах ее развития", - сказано в сообщении "Центрэнерго".

Отметим, "Центрэнерго", в состав которой входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС, находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. Ожидается, что большая приватизация будет возобновлена после стабилизации ситуации на финансовых рынках.