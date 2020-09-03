ВР поддержала создание нового правоохранительного органа

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3087-д о Бюро экономической безопасности. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона определяет цели, принципы, правовые и организационные основы создания и деятельности Бюро экономической безопасности Украины как правоохранительного органа. На этот орган возлагаются функции выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений в сфере экономики, создающих угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращения их совершению в будущем.

Законопроектом определяются задачи и полномочия Бюро экономической безопасности Украины, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, основы его сотрудничества с государственными органами.

Так, предельная численность работников Бюро может быть 4 тыс. человек. Бюро экономической безопасности Украины образуется Президентом Украины в соответствии с этим законом.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку.