Пожары в Харьковской и Луганской областях: за полностью уничтоженные дома обещают около 300 тыс. грн

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Хозяева полностью уничтоженных домов во время пожаров в Луганской и Харьковской получат максимальную компенсацию - примерно 300 тысяч гривен. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время поездки в село Воробьевка Харьковской области, которое больше всего пострадало от пожара, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Пожар получил столь стремительное распространение из-за значительных порывов ветра - более 15 м/с. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома", - отметил министр внутренних дел, который находится в Харьковской области.

По словам Авакова, сегодня состоится заседание специальной комиссии, на котором будет принято решение о материальной компенсации людям, хозяйства которых пострадали от пожара.

"Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию - примерно 300 тысяч гривен. Люди, которые пострадали меньше - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", - отметил глава МВД.

Аваков отметил, что если сгорели документы, нужно предоставить перечень, и представитель МВД вместе с представителем Харьковской ОГА помогут их восстановить.

"Полицией открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Харьковской области очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Гряниковка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. На территории Новомосковского лесничества открытого огня не наблюдается, проводится ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

Как указано, в Харьковской области на данный момент воздушный мониторинг показывает, что открытого огня нет. Работает два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины, угрозы населенным пунктам нет, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Вместе с главой МВД на месте работает министр социальной политики Марина Лазебна и председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Также отмечается, что в Луганской области ликвидировано 16 пожаров.

Напомним, правительственная команда из-за пожаров вылетела в Луганскую и Харьковскую области.



