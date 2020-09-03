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Более 70% украинцев считают, что программа "Большое строительство" предусматривает строительство дорог

Более 70% украинцев считают, что программа "Большое строительство" предусматривает строительство дорог

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Более 70% респондентов считает, что программа "Большое строительство" предусматривает строительство дорог, а 49,2% строительство школ. Об этом сообщил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий во время презентации результатов социологического опроса на тему "Национальная программа "Большое строительство", передает корреспондент УНН.

"90% респондентов считают, что государство действительно должно вкладывать средства и инвестировать в инфраструктуру", - рассказал Грушецкий.

Сообщается, что 49,2% респондентов считают, что наиболее приоритетными в реконструкции и строительстве в их населенном пункте должны быть дороги, 35% ответили, что больницы со стационаром и 26,3% - школы.

Также Грушецкий рассказал, что 29% опрошенных ответили, что знают о Национальной программе "Большое строительство", а 70%, что не знают.

Грушецкий отметил, что по данным опроса, 72,4% респондентов считает, что программа "Большое строительство" предусматривает прежде всего строительство дорог, 49,2%, что строительство школ и 47,1% - строительство больниц и поликлиник.

Справка: опрос был проведен КМИС в августе 2020 года. Было опрошено 2 тысячи респондентов, погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, Харьковская область среди лидеров по темпам сдачи объектов в рамках "Большого строительства".

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, строительство
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