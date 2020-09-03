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ВР направила на доработку изменения в законодательство о госслужбе с предложениями Президента

ВР направила на доработку изменения в законодательство о госслужбе с предложениями Президента

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины отправила на доработку в комитет законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва с предложениями Президента. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается установить возможность автоматического приглашения через личный кабинет на Едином портале вакансий государственной службы кандидата, информация о котором содержится в базе кандидатского резерва, к участию в конкурсах на другие должности государственной службы, если его профессиональная компетентность соответствует требованиям к таким должностям. Информация о таких кандидатах может предоставляться на соответствующие запросы государственных органов.

Президент Украины в своих предложениях отмечает необходимость компетентного усиления состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, в частности путем включения в нее представителей ключевых государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А". Также предлагается обеспечение для государственных служащих этой категории гарантированной законом независимости от изменений политического руководства государства и государственных органов.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3491 о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва.

Источник: УНН
Теги: ВР, госслужба
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