Почти 70% украинцев полностью поддерживают программу "Большое строительство" - опрос

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Почти 70% украинцев полностью поддерживают программу "Большое строительство". Об этом сообщил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий во время презентации результатов социологического опроса на тему "Национальная программа "Большое строительство", передает корреспондент УНН.

"67% опрошенных поддерживают государственную программу "Большое строительство" (9-10 баллов по 10-балльной шкале - ред.) и 3% не поддерживают ее", - рассказал Грушецкий.

Кроме того, наименьшей поддержкой пользуется легализация игорного бизнеса - 67% не поддерживают ее и введение свободного рынка земли - 52% не поддерживают.

"Также достаточно существенную критику вызывает укрупнение районов, когда 37% не поддерживает эту инициативу, а 21,5% поддерживает", - сказал Грушецкий.

По данным опроса, высокий уровень поддержки также имеет программа прекращения войны на востоке Украины, которую поддерживают 80,6% и 38,4% респондентов поддерживает программу кредитов для бизнеса "5-7-9".

Отмечается, что 26,5% респондентов полностью поддерживают инициативу "Государство в смартфоне", при этом 24,5% не поддерживают ее.

Опрос КМИС показывает, что 23,4% украинцев полностью поддерживают снижение учетной ставки Национального банка Украины.

Справка: опрос был проведен КМИС в августе 2020 года. Было опрошено 2 тысячи респондентов, погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, Харьковская область среди лидеров по темпам сдачи объектов в рамках "Большого строительства".