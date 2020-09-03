ВР поддержала законопроект об освобождении инвесторов от налогообложения

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу президентский законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями. Соответствующее решение поддержали 273 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект разработан с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности Украины, а также рост конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов.

Так, предлагается:

▪️ с 1 января 2021 года до 1 января 2035 гожа освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями;

▪️ освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятия - инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора;

▪️ предоставить право органам местного самоуправления устанавливать ставки платы за землю за земельные участки, используемые в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями, в меньшем размере или вообще освободить от уплаты налога.

Напомним, Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в проект закона №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.