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В Украине медучреждения получили за лечение пациентов с COVID-19 уже около 3,5 млрд гривен

В Украине медучреждения получили за лечение пациентов с COVID-19 уже около 3,5 млрд гривен

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальная служба здоровья оплатила учреждениям здравоохранения в апреле-июле этого за лечение пациентов с COVID-19 около 3,5 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Правительственный портал".

"По состоянию на сегодня НСЗУ выплатила почти 3,5 млрд грн за предоставление медицинскими учреждениями помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле. В частности, 2,5 млрд грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19 - на оказание этих услуг НСЗУ законтрактировала 260 медучреждений. 784 млн грн получили 25 центров экстренной медицинской помощи. 147 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня контракты с НСЗУ по этому пакету имеют 935 медучреждений, в которых работает почти 1600 мобильных бригад.

Так, 49 млн грн получили медучреждения, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации - выплаты от НСЗУ получили 144 такие больницы.

Отмечается, что тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медучреждений по оказанию помощи больным COVID-19 или с подозрением на него, включая доплаты медикам, которые непосредственно работают с такими пациентами в размере до 300% к заработной плате. За совершение этих доплат врачам и медработникам заведения несет ответственность главный врач.

Напомним, в июле более 11,4 тыс. пациентов госпитализировали с COVID-19 в украинские больницы, количество госпитализаций увеличилось почти в 2,4 раза по сравнению с апрелем.

Источник: УНН
Теги: больницы, Коронавирус, карантин, финансирование
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