Пожары в Харьковской и Луганской областях: Шмыгаль призвал оценить ущерб для выделения средств на помощь

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской облгосадминистраций быстрее оценить ущерб от пожаров, чтобы правительство на ближайшем заседании смогло выделить средства на помощь пострадавшим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Необходимо как можно быстрее подсчитать убытки и подготовить расчеты. Люди, которые пострадали от пожаров, оставшиеся без крыши над головой, не должны ждать по несколько недель из-за всевозможных бюрократических преград", - сказал Шмыгаль.

Соответствующее поручение Премьер-министр дал руководителям Харьковской и Луганской ОГА, Министру финансов Сергею Марченко и Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.

Сообщается, что ситуация в указанных областях отдельно будет рассматриваться на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, хозяева полностью уничтоженных домов во время пожаров в Луганской и Харьковской областях получат максимальную компенсацию - примерно 300 тысяч гривен.

Напомним, во время тушения пожаров в экосистемах в Луганской области пострадали двое военных, один из них находится в тяжелом состоянии.