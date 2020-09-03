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МОН подготовило новый подход к формированию перечня научных профессиональных изданий

МОН подготовило новый подход к формированию перечня научных профессиональных изданий

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство образования и науки Украины сформулировало позицию относительно усовершенствования механизма формирования перечня научных профессиональных изданий. Так, в Министерстве предлагают присоединиться к общественному обсуждению этого проекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Министерство образования и науки Украины сформулировало позицию относительно усовершенствования механизма формирования перечня научных профессиональных изданий. В частности, разработан проект приказа МОН... Сравнительная таблица к проекту приказа размещена на сайте Министерства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что научные профессиональные издания, включенные в Перечень, применяются, в частности, для официального признания научных публикаций, в том числе относительно обнародования основных научных результатов диссертаций соискателями ученых степеней и исследований претендентов на присвоение ученых званий.

Добавляется, что в актуальном Перечне на данный момент размещено 99 научных изданий, включенных в категорию "А", и 1018 научных изданий, включенных в категорию "Б".

"Министерство образования и науки Украины предлагает институтам гражданского общества, научным учреждениям, учебным заведениям, отдельным ученым и экспертам присоединиться к общественному обсуждению проекта приказа МОН "О внесении изменений в Порядок формирования Перечня научных профессиональных изданий Украины, утвержденного приказом МОН от 15 января 2018 года № 32", - добавляется в сообщении.

Напомним, Министерство образования и науки Украины подготовило новый проект положения о дистанционном обучении, который уже прошел общественное обсуждение и в ближайшее время будет представлен Кабинету министров Украины.

Источник: УНН
Теги: Минобразования
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