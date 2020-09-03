Представитель Украины в ТКГ о заявлениях Фокина: он не сориентировался в этих "мутных водах"

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Согласованный текст интервью первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра Независимой Украины Витольда Фокина, оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано. Об этом на своей странице в Facebook написал представик ОРДЛО от Украины в ТКГ Сергей Гармаш, передает УНН.

"Начну с самого резонансного - известных идей Витольда Павловича. Мы пообщались сегодня. Причем, он сам настоял на том, чтобы прояснить позиции и не было никаких недомолвок. Показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано. В частности, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова почему-то пропали. Его идея об "особом статусе" для всего Донбасса тоже не совсем то, о чем все подумали. Когда он начал ее нам доказывать, оказалось, что он понимает под особым статусом те самые "свободные экономические зоны", о которых до этого говорил Кравчук. Причем, я уверен, он не выкручивается, не лукавит", - написал Сергей Гармаш.

Он отметил, что Витольд Фокин искренний и очень эмоционально переживает все, что сейчас пишут ему и о нем.

"Думаю, это как раз тот случай, когда проблема не в идеях, а в непонимании и манипуляции кое-кого человеком, который искренне любит свою страну, но из-за долгого нахождения вне политики, не сориентировался в этих "мутных водах". Деда просто подставили, и я имею в виду не только пророссийское издание. Бог им судья", - добавил представитель в ТКГ.

Напомним, Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые, в конечном итоге, должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".

Также напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что "минские соглашения", а также предлагаемые положения украинской делегации в ТКГ по ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса. Также глава ОПУ Андрей Ермак отметил, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ.