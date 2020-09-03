Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3315

ВР поддержала введение штрафов для донора за сокрытие информации о своих болезнях

ВР поддержала введение штрафов для донора за сокрытие информации о своих болезнях

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3649 об ответственности за нарушение установленного порядка предоставления информации о состоянии здоровья при осуществлении донации крови и ее компонентов. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона разработан с целью введения административной ответственности за нарушение установленного порядка предоставления донором информации о состоянии здоровья при осуществлении донации крови и/или ее компонентов. В частности, это касается сокрытия донором информации или представления ложных сведений о состоянии своего здоровья, если это могло нанести вред здоровью реципиента.

За такое правонарушение предлагается ввести ответственность в виде наложения штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3648 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Источник: УНН
Теги: ВР, штраф, донор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.