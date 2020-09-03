ВР поддержала введение штрафов для донора за сокрытие информации о своих болезнях

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3649 об ответственности за нарушение установленного порядка предоставления информации о состоянии здоровья при осуществлении донации крови и ее компонентов. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона разработан с целью введения административной ответственности за нарушение установленного порядка предоставления донором информации о состоянии здоровья при осуществлении донации крови и/или ее компонентов. В частности, это касается сокрытия донором информации или представления ложных сведений о состоянии своего здоровья, если это могло нанести вред здоровью реципиента.

За такое правонарушение предлагается ввести ответственность в виде наложения штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3648 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.