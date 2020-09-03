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Руководство медучреждений заставляет врачей скрывать инфицирование COVID-19 на работе - совещание у Зеленского

Руководство медучреждений заставляет врачей скрывать инфицирование COVID-19 на работе - совещание у Зеленского

КИЕВ. 3 августа. УНН. Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц. Об этом Президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражения коронавирусом", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поинтересовался обеспечением школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку к нему поступает много информации об их недостаточном количестве в школах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в областных центрах такие заведения полностью обеспечены всем необходимым для защиты против коронавирусной инфекции в соответствии с разработанным правительством алгоритмом для безопасного обучения в школах.

Он напомнил, что на уроках дети не должны находиться в масках, их следует надевать только на переменах.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил.

Источник: УНН
Теги: Украина, больницы, Коронавирус, Президент, врачи, Владимир Зеленский
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