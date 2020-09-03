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Миссия МВФ ожидаем в ближайшее время - НБУ

Миссия МВФ ожидаем в ближайшее время - НБУ

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В ближайшее время ожидается миссия Международного валютного фонда. Об этом во время брифинга сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от Международного валютного фонда", - сказал Кирилл Шевченко.

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Напомним, глава НБУ назвал себя "решительным сторонником" продолжения сотрудничества с МВФ.

Источник: УНН
Теги: НБУ, МВФ, Украина
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