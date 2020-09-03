Новости: Политика
Четверг, 3 сентября 2020, 17:12 • Дарья Панченко • 3915
Миссия МВФ ожидаем в ближайшее время - НБУ
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В ближайшее время ожидается миссия Международного валютного фонда. Об этом во время брифинга сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от Международного валютного фонда", - сказал Кирилл Шевченко.
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Напомним, глава НБУ назвал себя "решительным сторонником" продолжения сотрудничества с МВФ.
Источник: УНН
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