Пожары в Луганской области локализованы, возгорания до сих пор есть - Минреинтеграции

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пожары в Луганской области локализованы, однако угроза возгорания до сих пор остается, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"По состоянию на сейчас пожары локализованы, но угроза возгорания до сих пор есть, если усилятся ветры", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что со срочным командировкой в Луганской области сейчас находятся вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и Министр обороны Украины Андрей Таран.

Сейчас температура воздуха достигает 37 градусов по Цельсию, порывы ветра до 20 м/с, ожидается повышение температуры до 40 градусов. По прогнозу дождей не предвидится.

"Тушить пожар авиацией не является возможным из-за непосредственной близости к линии соприкосновения. Поэтому остро стоит вопрос приобретения спецтехники", - отметили в Министерстве.

Как сообщал УНН, во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий, которого считали без вести пропавшим.