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Пострадавшие во время тушения пожаров в Луганской области военные получат награды - Таран

Пострадавшие во время тушения пожаров в Луганской области военные получат награды - Таран

Андрей Таран

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Военнослужащие, пострадавшие во время тушения пожаров в Луганской области, будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Армия оказывает помощь жителям Луганской области в тушении пожара. Пострадавшие воины будут представлены к государственным наградам", - сказал Андрей Таран.

По его словам, один из военных, участвовавших в тушении пожаров в Луганской области, считался пропавшим без вести. При этом, Андрей Таран не исключал гибели военнослужащего. Позже, по уточненным данным штаб ООС сообщил, что во время ликвидации пожара в Луганской области, погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

"Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают собратья, в то время как они тушили пожар, стремительно приближалась к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - добавили в сообщении.

Также Таран опроверг информацию об уничтожении огнем большого количества военной техники отметив, что огонь уничтожил только одну боевую машину пехоты и один грузовик "Урал".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал последнюю информацию о ситуации в Луганской и Харьковской областях в связи с масштабными пожарами и держит ситуацию на контроле.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, награды, военные, лесные пожары, Луганск и Луганская область
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