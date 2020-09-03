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Лукашенко внесли в базу "Миротворца"

Лукашенко внесли в базу "Миротворца"

Александр Лукашенко

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко попал в базу данных "Миротворца". Об этом сообщает сайт организации, передает УНН.

Так, на сайте Лукашенко указан как "Пособник пророссийских террористов и русских захватчиков".

"В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", - говорится на сайте.

Также "Миротворец" обвиняет белорусского лидера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Напомним, ранее сегодня Лукашенко заявил, что на ситуацию в стране в большей степени влияет внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, в том числе и из Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, Лукашенко
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