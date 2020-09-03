В ООН одобрили резолюцию относительно оккупированных РФ регионов Грузии соавторства Украины

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украина приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о защите прав внутренне перемещенных лиц и беженцев из оккупированных Россией регионов Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, передает УНН.

"Как один из основных соавторов мы приветствуем принятие резолюции Генассамблеи ООН о защите прав внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии, Грузия", - отмечают в представительстве.

Украинские дипломаты отметили, что Российская Федерация должна прекратить нарушения прав человека и оккупацию этих регионов Грузии.

Напомним, летом Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии COVID-19.