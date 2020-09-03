Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8895

В ООН одобрили резолюцию относительно оккупированных РФ регионов Грузии соавторства Украины

В ООН одобрили резолюцию относительно оккупированных РФ регионов Грузии соавторства Украины

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украина приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о защите прав внутренне перемещенных лиц и беженцев из оккупированных Россией регионов Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, передает УНН.

"Как один из основных соавторов мы приветствуем принятие резолюции Генассамблеи ООН о защите прав внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии, Грузия", - отмечают в представительстве.

Украинские дипломаты отметили, что Российская Федерация должна прекратить нарушения прав человека и оккупацию этих регионов Грузии.

Напомним, летом Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Грузия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.