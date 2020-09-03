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Транспортная стратегия в Киеве не реализуется с 2015 года

Транспортная стратегия в Киеве не реализуется с 2015 года

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Киеве полностью провалена инфраструктурная политика, а общественный транспорт - "просто полумертвый". Об этом заявила кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук в интервью киевскому городскому журналу "Хмарочос", передает УНН.

"По сравнению с Варшавой: там живет почти два миллиона горожан, а на маршруты выходит 2500 единиц транспорта. Зато в Киеве, на почти четыре миллиона жителей приходится лишь 920 единиц ", - отметила она.

По мнению Верещук, киевские транспортники принимают только тактические решения, постоянно ремонтируя дороги и мосты. Зато транспортную стратегию Всемирного банка, разработанную для Киева в 2015 году, до сих пор даже не начали внедрять.

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В приоритете, считает кандидат, должны быть трамваи, троллейбусы, велосипеды, электросамокаты. Также следует перезапустить городскую электричку.

Как писал УНН, в Киеве есть около 12 разработанных стратегий развития различных сфер жизни столицы, однако уровень их реализации в среднем составляет около 2-3%.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, транспорт
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