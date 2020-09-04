Данилюк о решении в пользу Суркисов: это начало развала национализации ПриватБанка

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Бывший министр финансов, экс-секретарь СНБО при президенте Зеленском Александр Данилюк назвал решение Печерского райсуда в пользу оффшорных компаний Суркисов по делу о споре на 350 млн долларов началом развала результатов национализации Приватбанка. Об этом написал он в Facebook, передаёт УНН.

“Деньги решают все! Абсолютно понятно, что суд был ангажирован”, — написал он, акцентировав на обязанности правительства подавать апилацию.

По словам Данилюка, вопрос не только в 9 млрд грн налогоплательщиков, которые Суркисы могут положить в свои глубокие оффшорные карманы.

“Нет! Это начало развала результатов национализации Приватбанка. А это обойдется простым украинцам в сотни миллиардов гривен”, — отметил он.

Данилюк призвал власть приложить максимум усилий для защиты интересов государства в деле Приватбанка.

“Это не формальность — это фундаментальный тест на зрелость”, — резюмировал он.

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Напомним, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll.

Суркисы пытаются доказать, что “не связаны с бывшими владельцами банка”, и отменить процедуру bail-in. Зато фактически подтверждают свою “связанность” в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств из Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года — тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов — в общем почти 10 млрд гривен по действующему курсу.

Решение было принято без рассмотрения спора по существу, а в качестве “обеспечения”. На него Украина готовит обжалование.