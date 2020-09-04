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Зеленский определил зачисления декрета военных в срок выслуги

Зеленский определил зачисления декрета военных в срок выслуги

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Пребывание военнослужащих в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком засчитывается в срок выслуги в воинском звании. Соответствующий президентский указ №372/2020 от 3 сентября обнародован на сайте Президента Украины, передает УНН.

Так, указ предусматривает внесение изменений в ряд положений о прохождении военной службы в Службе внешней разведки, Управлении государственной охраны, Службе безопасности, Вооруженных Силах, Государственной специальной службе транспорта, Государственной пограничной службе, Государственной службе специальной связи и защиты информации.

В частности, положения дополняются пунктами следующего содержания: "Время пребывания военнослужащего в отпуске в связи с беременностью и родами, отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, отпуске по уходу за ребенком, нуждающемся в домашнем уходе, продолжительностью, определенной в медицинском выводе, засчитывается в срок выслуги в воинском звании".

Как сообщал УНН, ранее Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие ІТ-индустрии в Украине. Предусмотрено, в частности, совершенствование процедуры получения иностранными ІТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину.

Источник: УНН
Теги: указы, военные, Президент, Владимир Зеленский
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