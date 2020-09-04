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Средств из "ковидного" фонда хватит до конца года - Степанов

Средств из "ковидного" фонда хватит до конца года - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Средств, которые остались в фонде по борьбе с коронавирусом хватит до конца года, опираясь на сегодняшние цифры. Об этом заявил на часе вопросов к правительству в ВР министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В наших расчетах, если мы даже идем в той динамике, в которой идем сейчас, я имею в виду увеличение, суммы средств, необходимой для лечения COVID-19, нам до конца года хватает. Но это исходя из сегодняшних цифр. Конечно, может быть ситуация, что нам надо будет увеличение количества именно на процесс лечения", - сказал Степанов.

Напомним, бюджетные расходы, связанные с противодействием коронавирусной болезни, уже составили около 25 млрд грн, из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 16,9 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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