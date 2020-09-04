В Минздраве заявили о снижении уровня заболеваемости на COVID-19 среди медиков

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В апреле на коронавирусной болезнью болели 20% медиков от общего количества больных, сейчас это 5%. Следовательно, в четыре раза уменьшилось количество больных медицинских работников. Об этом заявил на час вопросов к правительству в ВР министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 2 сентября на коронавирусной болезнью заболели 11 754 медицинских работника, это почти 10% от всех. Из них 98 случаев привели к летальному исходу. Благодаря нашим действиям средненедельная доля медицинских работников в заболеваемости COVID-19 уменьшилась с 20% (это было на неделе с 6 по 12 апреля) до менее чем 5% - ситуация на сейчас. Это почти в четыре раза", - сказал Степанов.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано два "коронавирусных" антирекорда: по количеству новых больных в сутки и по количеству госпитализированных - 2723 и 523 человека соответственно.



