Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине следует ожидать около 15-20% роста цен на овощи до конца года
В Украине следует ожидать около 15-20% роста цен на овощи до конца года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5715

Австралия продлила санкции против РФ на три года - Кулеба

Австралия продлила санкции против РФ на три года - Кулеба

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения РФ обязательств по Минским соглашениям. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Хорошая новость пришла к нам из Австралии. Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Об этом мы получили официальную коммуникацию Австралии, ее решение является окончательным. Австралия обновила санкционный список, и сегодня он насчитывает 37 компаний и 101 человека", - отметил он.

Напомним, шесть европейских стран поддержали решение Совета ЕС о продлении санкций против России по Крыму.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, санкции, Минские соглашения, Австралия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.