Кулеба призвал пересмотреть политику по "Северному потоку-2" из-за отравления Навального

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украина обращается к своим партнерам, которые оппонируют агрессивной политике Российской Федерации, и призывает применить санкции против РФ и пересмотреть политику в отношении строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Есть выводы немецкой лаборатории об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок". Будем откровенны, нет оснований не доверять выводам немецкой лаборатории. Сразу выступили с заявлением, в котором признали результаты этих анализов и осудили применение Российской Федерацией химического вещества "Новичок" против оппозиционного лидера, это не единичное событие, очередной шаг, который (применяется - ред.) Российской Федерацией в борьбе с инакомыслием, в борьбе с оппозицией, для них не существует границ, надо кого-то отравить, это делается по всему миру, эти истории хорошо известны", - отметил Кулеба.

По его словам, это является нарушением международного права. "Я хочу только подчеркнуть, что в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, подписантом которой является Российская Федерация, отравление человека с помощью нервно-паралитического вещества является использованием химического оружия, грубым нарушением международного права. Об этом также заявил Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия, и это стартовая позиция", - отметил глава МИД.

"Мы исходим из того, что это преступление не должно остаться безнаказанным, поскольку события, начиная с 2014 года, а можно копнуть даже глубже, когда Россия напала на Грузию, эти события, логика показывает нам, что безнаказанность влияет на новые агрессивные действия и новые преступления. Поэтому, Украина исходит из того, что сейчас наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике Российской Федерации, должны задействовать эффективные механизмы воздействия на эти страны, включая применение санкций и пересмотр политики строительства газопровода "Северный поток-2", - добавил Кулеба.

Как сообщал УНН, ранее официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы вещества из группы "Новичок".

Еще до этого заявления канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что не считает, что нужно увязывать "Северный поток-2", проект газопровода, по которому газ должен поставляться из РФ в Германию, и отравление Навального.