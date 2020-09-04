ВР приняла за основу законопроект об использовании легкого электротранспорта

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности участников дорожного движения, в частности, пользователями легкого электротранспорта. Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения для отдельных участников и направлен в целом на улучшение безопасности на дорогах.

Одновременно, соответствующими изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривается ответственность за нарушение пользователями персонального легкого электротранспорта правил дорожного движения. Так, нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, пользователями персонального легкого электротранспорта, гужевым транспортом, и погонщиками животных - влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Отмечается, что при пользовании легким электротранспортом будут действовать следующие правила:

не пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке;

во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости или при движении вне населенного пункта, выделить себя с помощью световозвращающих элементов, которые закрепляются на внешней одежде или другим способом.

Законопроект поддерживал в том числе и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"За последние годы мы привыкли к соседству на дорогах и тротуарах с гироскутерамы, гиробордамы, моноколесамы, электросамокатами, сигвеями, электроскутерами. Все эти относительно новые виды транспорта активно развиваются и становятся более доступными, они экологичны, позволяют объезжать пробки, существенно сокращают время в пути на работу.

Но развитие без контроля невозможно. К этому времени в украинском законодательстве даже не было понятия "пользователь персонального легкого электротранспорта". Но это полноценные участники движения, и их все больше", - отмечал он.

Также Криклий объяснял, что законопроект определяет пользователей легкого электротранспорта как лиц, передвигающихся с использованием одного-, двух-, трехколесного механического транспортного средства, который приводится в движение с помощью электродвигателя, исключая электровелосипеды и инвалидные коляски.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3476 о внесении изменений в Налоговый кодекс по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине.



