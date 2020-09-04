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ВР не поддержала выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ

ВР не поддержала выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала правительственный проект закона №0048 о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки, передает корреспондент УНН.

"Проектом Закона предлагается выйти из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки. Кабинету министров Украины привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, за соответствующий законопроект проголосовали 223 нардепа, чего не хватило для принятия его в целом.

Напомним, Кабинет министров Украины разорвал еще три соглашения в рамках Содружества независимых государств.

Источник: УНН
Теги: СНГ, Верховная Рада, Украина, законопроект
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