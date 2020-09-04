Кулеба об отношениях с Беларусью: на каждую риторику будет словесный ответ, на действие - действенный

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На каждую риторику, что будет касаться Украины будет предоставлен словесный ответ, на каждые действия в отношении Украины - действенный. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Посол Украины в Беларуси все еще находится на консультациях в Киеве после того, как я вызвал его на эти консультации. На этой неделе он был в Верховной Раде, где состоялось совещание по поводу отношений с Беларусью. Что касается заявлений, то когда я сказал о жесткие действия. Что мы будем жесткими действиями реагировать на действия Беларуси, а не на словах ", - отметил он.

По словам Кулебы, ситуация в Беларуси нагнетается и выдвигаются нереальные версии об участии Украины в расшатывании ситуации в стране.

"Беларусь. Мы видим как нагнетается, к сожалению, с беларуской стороны и с российской стороны риторика, высылаются абсолютно фантасмагорические версии и о якобы участии Украины в расшатывании ситуации в Беларуси, что является конечно неправдой, и фантасмагорические версии об отравлении Навального, то риторики много, мы четко реагируем на эти вещи. Посла Беларуси вчера мы не вызывали. Позавчера я лично комментировал слова Сергея Лаврова на конференции с беларуским коллегой, в которых он обвинил Украину в посылании 200 экстремистов в Беларусь", - добавил он.

Так, посол Беларуси был вызван из-за отдачи "Вагнеровцев" России.

"Вчера была вторая волна этих заявлений, мы же не будем каждое слово комментировать, поэтому вчера мы выдали комментарий МИД по этому поводу. На каждую риторику будет ответ словесный, а на каждое действие будет уже ответ действенный. Когда Беларусь отдала "Вагнеровцев" России, то это было ключевым моментом для принятия мной решения о вызове Посла на консультации, а уже заявления не дружеские, которые звучали, они были дополнительными аргументами, но не основным", - подытожил Кулеба.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины состоялось рабочее совещание с участием вызванного посла Украины в Беларуси Игоря Кизима по ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после президентских выборов 9 августа.