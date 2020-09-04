РФ осуществляет эффективный контроль за событиями в Беларуси - Кулеба

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российская Федерация осуществляет достаточно эффективный контроль за событиями в Беларуси, но белорусская сторона обвиняет в этом Украину. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Особенно неприятно, что в то время, как Российская Федерация, скажем так, осуществляет достаточно эффективный контроль за событиями в Беларуси, но при этом белорусская сторона, наши партнеры, обвиняют Украину в том, что она не делает. Зато именно это делает сейчас в Беларуси Россия... Они генерируют эту ложь и, чтобы убедить себя в том, что это является правдой, начинают постоянно ее повторять", - отметил он.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на ситуацию в стране в большей степени влияет внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, в том числе из Украины.